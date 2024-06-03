"حزب الله": أسقطنا طاقم آلية عسكرية إسرائيلية بين قتيل وجريح

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، أن عناصرها شنوا هجوما على آلية عسكرية إسرائيلية في "جبل عداثر" شمالي إسرائيل، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

وقالت في بيان نشرته وسائل إعلام محلية: "بعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه، استهدفتها عناصرنا بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة".

وأضافت أن "استهداف الآلية أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح".‏

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن تعرض أطراف بلدة محيبيب في قضاء مرجعيون في محافظة النبطية لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما كانت تعرضت بلدة الخيام إلى غارتين فجرا استهدفتا حي وادي العصافير الحدودي جنوب لبنان.