العالم العربي
تحمل نفطا روسياً.. الحوثيون يستهدفون سفينة بـ"الخطأ"
قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ميليشيا الحوثي استهدفت عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطًا روسيًا، في هجوم صاروخي، اليوم الجمعة، قبالة سواحل اليمن.
وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن إطلاق صاروخ على بعد 90 ميلًا بحريًا من جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.
وأشارت مذكرة استشارية للهيئة بالقول: "أبلغ الربان عن سقوط صاروخ في الماء على بعد 400 إلى 500 متر، وكانت تتبعه ثلاثة زوارق صغيرة"، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وقالت أمبري: "هذه هي الناقلة الثانية التي يستهدفها الحوثيون بالخطأ، وهي تحمل نفطًا روسيًا".