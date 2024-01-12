تحمل نفطا روسياً.. الحوثيون يستهدفون سفينة بـ"الخطأ"

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ميليشيا الحوثي استهدفت عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطًا روسيًا، في هجوم صاروخي، اليوم الجمعة، قبالة سواحل اليمن.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن إطلاق صاروخ على بعد 90 ميلًا بحريًا من جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.