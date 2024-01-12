ضربات أمريكية بريطانية ضد أهداف للحوثيين في اليمن (فيديو)

نفذت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، عند منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينيتش، عدة ضربات عسكرية وغارات جوية، استهدفت من خلالها عدة أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقالت مصادر عسكرية خاصة يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الحوثية الواقعة في مختلف المحافظات اليمنية خاضعة لسيطرة الميليشيات".

وبحسب المصادر، فإنه: "جرى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة كقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، كما جرى استهداف 10 مواقع حوثية بمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد، ومحيطها، وشملت تلك المواقع معسكر القوات الجوية ومحيط مطار الحديدة بـ3 غارات جوية، بالإضافة إلى مخازن أسلحة ومسيرات جوية وبحرية، وقواعد إطلاق صواريخ".

وذكرت المصادر: "كما شملت الغارات الجوية، استهداف مطار تعز، والتي تستخدمه الميليشيات الحوثية كمركز لتخزين أسلحتها وتمركز قواتها، كما تم استهداف معسكرات ومواقع حربية في كلٍ من محافظات صعدة وحجة وذمار".