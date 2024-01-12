ضربات أمريكية بريطانية ضد أهداف للحوثيين في اليمن (فيديو)
نفذت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، عند منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينيتش، عدة ضربات عسكرية وغارات جوية، استهدفت من خلالها عدة أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقالت مصادر عسكرية خاصة يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "الضربات العسكرية استهدفت عشرات المواقع العسكرية الحوثية الواقعة في مختلف المحافظات اليمنية خاضعة لسيطرة الميليشيات".
وبحسب المصادر، فإنه: "جرى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة كقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، كما جرى استهداف 10 مواقع حوثية بمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد، ومحيطها، وشملت تلك المواقع معسكر القوات الجوية ومحيط مطار الحديدة بـ3 غارات جوية، بالإضافة إلى مخازن أسلحة ومسيرات جوية وبحرية، وقواعد إطلاق صواريخ".
وذكرت المصادر: "كما شملت الغارات الجوية، استهداف مطار تعز، والتي تستخدمه الميليشيات الحوثية كمركز لتخزين أسلحتها وتمركز قواتها، كما تم استهداف معسكرات ومواقع حربية في كلٍ من محافظات صعدة وحجة وذمار".
وأشارت المصادر، إلى أن الضربات العسكرية، استمرت بين ساعة واحدة، إلى ساعة ونصف في مرحلتها الأولى، والتي تراوح عدد غاراتها بين 12 إلى 15 غارة جوية مختلفة، ثم عادت وتجددت بعد حوالي الساعة.
في المقابل، تحدث عضو المجلس السياسي عن الحوثيين علي القحوم، عن تنفيذ قواتهم العسكرية ضربات صاروخية، على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهداف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لكلا الدولتين، قال إنها رداً على الغارات الجوية التي استهدفت معاقلهم.