نتنياهو خلال زيارة للجبهة الشمالية: نجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان.
وأتى تصريح نتنياهو، خلال زيارة أجراها للمنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو، "من يظن بأنه سيؤذينا وبعد ذلك نجلس مكتوفي الأيدي، أخطأ خطأ كبيرا، إننا مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية ضد ميليشيا حزب الله".
وأشار نتنياهو، إلى أن "العمل القوي الذي ننوي القيام به هدفه الرئيس إعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل".
ويتكشف تدريجيًّا حجم الخسائر التي طالت إسرائيل جراء سلسلة الحرائق شمالي البلاد، والتي اندلعت في قرابة 15 بؤرة أساسية بالجليل الأعلى والجولان، بعد إطلاق صواريخ ومُسيَّرات من جنوب لبنان، حيث بلغت ضعف الخسائر الناجمة عن حرب لبنان الثانية عام 2006، بحسب تقرير صادر عن "الصندوق القومي اليهودي"، ونقلته قناة "كان الـ11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء.
يأتي ذلك في ظل تزايد المؤشرات على اندلاع فتيل حرب على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية.
وتتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على قرار، يرفع عدد جنود الجيش على الحدود مع لبنان، وسط احتمالات لشن حرب واسعة ضد ميليشيا حزب الله، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إنه "من المتوقع أن تقر الحكومة اليوم الأربعاء، زيادة أعداد جنود الاحتياط إلى 350 ألف جندي".
وذكرت الهيئة أن "عدد جنود الاحتياط المنخرطين حتى الآن في صفوف الجيش يبلغ 300 ألف فقط"، مشيرة إلى أن هيئة الأركان طلبت زيادة العدد على خلفية احتمال عملية واسعة على الجبهة الشمالية.
وكان رئيس الأركان هرتسي هليفي قال أمس الثلاثاء، إن الجيش يقترب من نقطة الحسم فيما يتعلق بالجبهة في لبنان، في وقت يقول فيه مسؤولون كبار إن إسرائيل بلغت "نقطة اللا عودة"، مطالبين بالتحرك بشكل مكثف ضد ميليشيا حزب الله.