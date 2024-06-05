نتنياهو خلال زيارة للجبهة الشمالية: نجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان.

وأتى تصريح نتنياهو، خلال زيارة أجراها للمنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو، "من يظن بأنه سيؤذينا وبعد ذلك نجلس مكتوفي الأيدي، أخطأ خطأ كبيرا، إننا مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية ضد ميليشيا حزب الله".