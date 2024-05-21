الأمن اللبناني يضبط شحنة سلاح قادمة من تركيا‎

ضبطت القوى الأمنية اللبنانية، الإثنين، شاحنة آتية من تركيا تحمل أسلحة، عائدة لأحد قاطني مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة "البترون" تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي"، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.

وأوضح أنه تمت مصادرة الأسلحة "لصالح الجيش اللبناني الذي فتح تحقيقاً مع سائق الشاحنة، على أن تم إحضار صاحب الشحنة للتحقيق.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أن "حريقاً اندلع في الشاحنة أثناء مرورها" على طريق دولي في شمال البلاد.

وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران والأجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات داخلها.وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.