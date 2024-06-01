خبراء: غموض وتعقيدات تعرقل تنفيذ مقترح بايدن لإنهاء حرب غزة

أثار ترحيب حركة حماس وإسرائيل بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التهدئة في قطاع غزة، تساؤلات حول إمكانية تطبيق المقترح بسبب تعقيداته وبعض الغموض الذي يكتنفه، وفقاً لمحللين، تزامناً مع تعثر المفاوضات التي يديرها الوسطاء الإقليميون.

ويوم أمس الجمعة، قدم بايدن مقترحًا للتهدئة بغزة يشمل 3 مراحل، الأولى تستمر لـ6 أسابيع تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية، والثانية إطلاق سراح المحتجزين، والثالثة تنفيذ خطة إعمار شاملة للقطاع.

موافقة إسرائيل وحماس

وأكدت حماس، أنها تنظر بإيجابية لمقترح بايدن، ومستعدة للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة، وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، مشددة على ضرورة إعلان إسرائيل الالتزام الصريح بذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة الإسرائيلية موحدة في الرغبة في إعادة الرهائن في أسرع وقت، وإن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع المختطفين، والقضاء على قدرات حماس".