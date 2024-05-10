من هو "الديمقراطي المصري" الذي توعد بايدن بـ"سلاح" الناخبين اليهود؟

لوَّح المتبرع الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية، حاييم سابان، بقطع الدعم عن الرئيس جو بايدن، على خلفية موقف الإدارة الأمريكية الأخير القاضي بتعليق إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.

وانتقد العديد من المسؤولين الإسرائيليين الرئيس الأمريكي لقراره وقف تسليم شحنة أسلحة إلى تل أبيب، مؤكدين أن ذلك لن يمر مرور الكرام. كما ألمح مسؤولون إلى الضغط على الرئيس الأمريكي من خلال امتناع الناخبين الأمريكيين اليهود عن التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في هذا الإطار وجَّه المتبرع الديمقراطي الكبير من أصول مصرية، حاييم سابان، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مساعدي بايدن، ستيف ريكيتي وأنيتا دان، معلقًا على قرار الرئيس الأمريكي تعليق شحنة الأسلحة.

وكتب سابان في الرسالة: "دعونا لا ننسى أن عدد الناخبين اليهود الذين يهتمون بإسرائيل أكبر من عدد الناخبين المسلمين الذين يهتمون بحماس"، في إشارة إلى أعداد المصوتين للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة.

كما ذكر في نص الرسالة التي انتشرت، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل، أن واشنطن متمسكة بضرورة هزيمة حماس.