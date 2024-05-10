من هو "الديمقراطي المصري" الذي توعد بايدن بـ"سلاح" الناخبين اليهود؟
لوَّح المتبرع الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية، حاييم سابان، بقطع الدعم عن الرئيس جو بايدن، على خلفية موقف الإدارة الأمريكية الأخير القاضي بتعليق إرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.
وانتقد العديد من المسؤولين الإسرائيليين الرئيس الأمريكي لقراره وقف تسليم شحنة أسلحة إلى تل أبيب، مؤكدين أن ذلك لن يمر مرور الكرام. كما ألمح مسؤولون إلى الضغط على الرئيس الأمريكي من خلال امتناع الناخبين الأمريكيين اليهود عن التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في هذا الإطار وجَّه المتبرع الديمقراطي الكبير من أصول مصرية، حاييم سابان، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مساعدي بايدن، ستيف ريكيتي وأنيتا دان، معلقًا على قرار الرئيس الأمريكي تعليق شحنة الأسلحة.
وكتب سابان في الرسالة: "دعونا لا ننسى أن عدد الناخبين اليهود الذين يهتمون بإسرائيل أكبر من عدد الناخبين المسلمين الذين يهتمون بحماس"، في إشارة إلى أعداد المصوتين للحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة.
كما ذكر في نص الرسالة التي انتشرت، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل، أن واشنطن متمسكة بضرورة هزيمة حماس.
وأردف أن توقيف شحنة الأسلحة، سيعرقل هذا المطلب الذي تتمسك به البلاد (أي هزيمة حماس).
واعتبر أن قرار بايدن يضر الحلفاء في المنطقة، ويرسل إشارات بأن الولايات المتحدة قد تذعن للضغوط وتغير موقفها بدل فعل الأمر الصائب.
وختم قائلاً: "قرار سيئ، سيئ، سيئ جداً.. رجاءً أعد النظر فيه"!
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، أمس:"إن اليهود باتوا، الآن، مترددين فيما يتعلق بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردَّ بشكل غير مباشر، على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن قررت واشنطن وقف شحنة أسلحة إلى تل أبيب، وقال إن "إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطُرت"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، الخميس.
وكان بايدن قد هاجم إسرائيل خلال مقابلة مع "CNN"، وقال فيها: "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل.. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".
وجاء ردُّ نتنياهو من خلال إعادة نشر خطاب سابق له على منصة "إكس"، ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية ردًا غير مباشر على تهديدات الرئيس بايدن.