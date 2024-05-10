نتنياهو: آمل أن أتمكن أنا وبايدن من تجاوز خلافاتنا‎

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأمريكي جو بايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب قرار اتخذه الرئيس الأمريكي بايدن يقضي بمنع إرسال بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم): "كثيراً ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضاً".

وأضاف: "كنا نتمكن من التغلب على الخلافات. آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا".