القواعد الأمريكية في سوريا تتعرض للاستهداف 7 مرات خلال أبريل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن القواعد الأمريكية في سوريا تعرضت لسبعة هجمات خلال الشهر الجاري.

وأشار المرصد في بيان إلى أن الهجمات نفذتها القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا في إطار حملة الانتقام لغزة.

وقال البيان، إن على رأس منفذي الهجمات ميليشيات "المقاومة الإسلامية في العراق".

وأوضح أن قاعدة حقل كونيكو للغاز شرق سوريا تعرضت لثلاثة هجمات، فيما تعرضت قاعدة التنف قرب المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي لهجمتين، وقاعدة خراب الجير شمال شرق محافظة الحسكة إلى هجمتين أيضاً.

ويمثل أبريل/نيسان، الشهر الـ115 على التوالي منذ بدء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا عملياته.

ورصد المرصد كذلك، دخول نحو 130 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، من إقليم كردستان العراق إلى سوريا خلال شهر، على 4 دفعات بتواريخ 28 آذار، و2 و17 و21 نيسان، وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور ضمن منطقة شمال شرق سوريا.

كما استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية ولوجستية عبر الجو، حيث أفاد البيان، هبوط نحو 7 طائرات شحن تابعة للتحالف ضمن قواعدها في الحسكة ودير الزور، تحمل على متنها أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لجنود، وفق المصدر ذاته.