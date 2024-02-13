التهاب الكبد الوبائي.. مأساة جديدة تجتاح مخيمات غزة‎

وأضاف حسونة: "نعيش داخل خيمة بأحد مراكز الإيواء في وضع مأساوي وظروف معيشية صعبة في ظل نقص الغذاء الصحي وعوامل النظافة الشخصية والعامة، ما سببّ لأطفالي نزلات معوية حادة بالإضافة إلى إصابتهما بالتهاب الكبد الوبائي، الأمر الذي أفقدهما الوزن وخلق حالة من الإعياء الشديد".

وتابع: "يحتاج هؤلاء الأطفال إلى بيئة خاصة ورعاية حثيثة للحفاظ على صحتهم كونهم يعانون من نقص في المناعة"، مشيرًا أن "الحرب الإسرائيلية أفقدتهم كل هذه العوامل".

وقالت زوجته مروة حسونة:" أشعر بأنني سأفقدهما خلال هذه الحرب إما جوعًا أو موتًا بالأمراض المتعددة التي أصابتهما، حيث ساءت حالتهما بشكل كبير جدًا وفقدوا الشهية تمامًا ولم يعد هناك طعام صحي نستطيع توفيره لهما".

وتابعت: "مع العيش داخل خيمة في وضع غير صحي انتقلت لهما عدوى التهاب الكبد الفيروسي والتي انتشرت بشكل كثيف بين الأطفال داخل مركز الإيواء".

وأوضحت أنه "لا يوجد هناك جهة أو مؤسسة للاعتناء بطفليها في ظل احتياجهما لرعاية خاصة ولو بالحد الأدنى من المستلزمات، حيث اضطررنا لشراء الحفاظات "البامبرز" بأكثر من 10 أضعاف ثمنها الحقيقي، وبالنسبة لوضعنا الاقتصادي السيء باهظة الثمن".

وأكدت أن "مراكز الإيواء التي بالكاد تكفي لبضع مئات ويتكدس بداخلها عشرات الآلاف في ظروف غير آدمية البتة، فضلًا عن انعدام النظافة الشخصية والعامة وتكدس النفايات على أبوابها وبداخلها من الطبيعي أن تمتلأ من الأمراض والعدوى الفيروسية.