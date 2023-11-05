بعد حرب غزة.. هل يمكن إحياء حل الدولتين؟

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، يوسي بيلين وهو مفاوض السلام الإسرائيلي السابق قوله إن حل الدولتين "هو الحل الوحيد - لا توجد منافسة واقعية".

لكن في المقابل اعتبر آرون ديفيد ميلر، مستشار شؤون الشرق الأوسط لكل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية الأمريكية أن "علينا أن نميز بين الطموح والواقع"، محذرًا من أن “الاحتمالات منخفضة جدًّا جدًّا إنها في الأساس مهمة مستحيلة."

وتابع ميلر "إن هناك العديد من العقبات التي تقف في طريق حل الدولتين وليس أقلها أننا في أعقاب الحرب الحالية مباشرة سنكون أمام مجتمعين مصابين بصدمة عميقة".

وشددت الصحيفة على أن "الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعارض بشدة فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وقد عرقل زعيمها بنيامين نتنياهو التقدم في هذه القضية لسنوات عديدة".

ورأت الصحيفة أنه وفيما لا يتوقع كثيرون أن يظل نتنياهو رئيسًا للوزراء بمجرد انتهاء الحرب إلا أنه لا يوجد حاليًّا في إسرائيل بديل واضح مؤيد للسلام في الانتظار.

وتابعت الصحيفة أما السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس والذي غاب إلى حد كبير عن الساحة في الشهر الماضي، فهي سلطة غير فعالة وتفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور .

وقد استمرت ولاية الرئيس عباس البالغ من العمر 87 عامًا ما يقرب من 19 عامًا.

ورأت الصحيفة أن خليفة عباس الوحيد، هو مروان البرغوثي وهو أحد كبار زعماء حركة فتح وينظر إليه كبطل من قبل العديد من الفلسطينيين، لكن البرغوثي يقبع الآن في السجون الإسرائيلية منذ 21 عامًا، ويقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل.

وفي هذا الصدد اعتبر يوسي ميكلبيرج زميل معهد تشاتام هاوس، أن ما يفتقده الجانبان هو القيادة والإرادة السياسية قائلًا إنه “يتعين على الجانبين أن يستيقظا بعد هذه الحرب الرهيبة وأن يبحثا عن قيادة جديدة”.

أما أمريكيًّا وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي المحرك التقليدي لعملية السلام في الشرق الأوسط، فمن المحتمل أن يتم نفاد طاقات بايدن في القتال من أجل الاحتفاظ برئاسته على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.