رئيس إقليم كردستان: لن نسمح لأي طرف المساس بأمن إيران

قال رئيس كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، إن سلطات الإقليم لن تسمح لأي طرف المساس بالأمن الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان.

وتتهم طهران أربيل بايواء فصائل كردية إيرانية معارضة، وكذلك مقرات للموساد الإسرائيلي تهدد أمنها، وهو ما ينفيه الإقليم.

ونقل بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني عن بارزاني الذي يزور طهران منذ يوم أمس، أن "أمن إيران هو أمننا ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق بالمساس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعرب بارزاني عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين إقليم كردستان العراق وإيران على كافة الأصعدة، بما في ذلك البعد الأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي بشكل أكبر.

من جهته، رحب أحمديان بتطور العلاقات بين إيران والعراق، بما في ذلك كردستان العراق.