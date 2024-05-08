"يسرائيل هيوم": التوغل في الضفة الغربية خطة الجيش المقبلة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن هُناك تغيرًا جذريًّا في أساليب الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة، تحسبًا لتشكيل أي كتائب "إرهابية" معادية لإسرائيل، بعدما شن الجيش نشاطًا واسع النطاق في القرى "المعادية".

ونوهت الصحيفة، إلى أن الجيش يستعد حاليًّا للتوغل في أنحاء الضفة الغربية، والمدن المركزية، وهو سيناريو محتمل وواقعي.

وأضافت أنه "منذ هجوم الـ7 من أكتوبر، أدركت الأقسام الإقليمية المختلفة في الضفة الغربية حالة التأهب الإسرائيلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهديد الذي يشكله الفلسطينيون، ومن المسلّم به أن هُناك نشاطًا كبيرًا للجيش في بعض القرى والمدن منذ سنوات".

وأوردت أن هذا النشاط يسمى "جز العشب" وهي إستراتيجية إسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية. لكن كانت هُناك مخيمات وقرى للاجئين يصعب الوصول إليها.

وأوضحت "يسرائيل هيوم" أن أحد أهم القطاعات وأكثرها تحديًا في الضفة الغربية هو لواء "أفرايم"، الذي يقع تحت مسؤوليته المباشرة مئات الآلاف من المستوطنين، إلى جانب ذلك، يتولى اللواء مسؤولية جزءٍ كبير من الجدار الفاصل، مع التركيز على السياج الذي يفصل مدينة قلقيلية، عن كفار سابا، والمستوطنات المجاورة.