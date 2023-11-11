"الصحة العالمية": كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة

وأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن إسرائيل قصفت مباني مستشفى الشفاء خمس مرات، مضيفا: "قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر".

وقال مسؤولون فلسطينيون، أمس الجمعة، إن 11078 من سكان غزة قتلوا في الضربات الجوية والقصف المدفعي منذ السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، قتلوا في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو تعديل لعدد القتلى السابق، لكنها أضافت أن هذا الرقم قد يتغير مرة أخرى بمجرد التعرف على جميع الجثث.

ولفتت إسرائيل إلى أن 39 جنديا قتلوا في القتال منذ السابع من أكتوبر.