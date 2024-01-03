الجيش الإسرائيلي: مستعدون لجميع السيناريوهات

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه مستعد "لكل السيناريوهات"، بعد مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبها مسؤولون أمنيون لبنانيون إلى إسرائيل.

وصرح الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي: "(الجيش) في حالة تأهب (...) دفاعا وهجوما. نحن على أهبة الاستعداد لكل السيناريوهات"، من دون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.

وأضاف: "أهم أمر نقوله الليلة هو أننا نركز على محاربة حماس ونواصل التركيز على ذلك".

وعندما سئل في وقت سابق عن الضربة التي قتلت العاروري، قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

من جهتها، قالت ميليشيا حزب الله اللبنانية، عبر تلغرام، إن اغتيال مسؤولين كبار في حركة حماس ببيروت يعتبر "اعتداء خطيرا على لبنان وتطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وتوعدت الميليشيا بالرد على هذا العمل الإسرائيلي، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب"، مضيفة أن المقاومة "يدها على الزناد".