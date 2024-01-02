لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل إثر اغتيال العاروري

وجه رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية "الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية" بالتفجير الذي وقع بالضاحية الجنوبية في بيروت، واستهدف اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ودان ميقاتي "الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى"، قائلا إن "هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب، التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف: "كما أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، وإننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها. كما نحذر من لجوء المستوى السياسي الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".

وأكد ميقاتي أن "لبنان ملتزم، كما على الدوام، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذي يسأل عن خرقه وتجاوزه هي إسرائيل التي لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصي والداني أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".