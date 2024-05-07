الإندبندنت: تجنب الكارثة الإنسانية في رفح "مستحيل"

ولفتت إلى أنه إذا لم تؤد محادثات القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف إطلاق النار، فمن المرجح أن تشن إسرائيل هجومها على جنوب غزة قريبًا؛ ما سيؤدي إلى وضع إنساني بائس؛ إذ يقيم حالياً أكثر من مليون مدني في مخيمات مؤقتة في رفح ومحيطها، بعد أن فروا من القتال في شمال ووسط غزة.

وأكدت الصحيفة أن من المستحيل تجنب حدوث ما وصفته بـ "كارثة إنسانية"، دون وقف إطلاق النار أو ممرات محمية، كما ستواجه مصر أيضاً ضغوطاً لفتح حدودها؛ ما قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في البلاد وانتشار الصراع.

وأوضحت، أنه على الرغم من التحذيرات المتعددة من الهجوم على رفح من شخصيات مؤثرة، بمن في ذلك الرئيس الأمريكي وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، لم تكترث إسرائيل كثيرًا للإدانة الدولية، حتى مع انتقاد الحلفاء القدامى لسلوك إسرائيل.