البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين مع إشراك دول أوروبية

أبدت البرتغال رغبتها بإشراك أكبر عدد ممكن معها من دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما نقلته وكالة Lusa البرتغالية عن مصدر في وزارة خارجية البلاد.

وقال المصدر، إنّ البرتغال تجري مشاورات مع مختلف الدول من أجل تحقيق "أكبر قدر من التوافق"، وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول باتخاذ القرار.

وعدّ أن حل هذا الأمر، "قضية حيوية"، وموقف حكومة البلاد من مسألة الاعتراف بفلسطين أعلنه في وقت سابق وزير الخارجية باولو رانجيل صراحة، وهو ما يتسق مع موقف وزير الخارجية السابق.

أمس الأربعاء، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب تعداد السلطة الفلسطينية، فإنّ 142 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة سبق أن اعترفت بدولة فلسطين.