بعد 6 أشهر على زلزال المغرب.. مساعٍ لإعادة الإعمار وتقليص المعاناة

لا يزال بعض المتضررين من زلزال الحوز، الذي ضرب عددا من مناطق المغرب قبل 6 أشهر يقبعون في خيم، في حين تواصل الحكومة المغربية جهودها لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، الذي وقع في الـ8 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات مدنًا، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت؛ وخلف 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، بحسب وزارة الداخلية.