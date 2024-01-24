"نيويورك تايمز" تنشر روايات فلسطينيين أسرهم الجيش الإسرائيلي في غزة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية روايات فلسطينيين أسرهم الجيش الإسرائيلي من مناطق سكنهم في قطاع غزة، تظهر حجم ما تلقوه من تعذيب وسوء معاملة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن مكتب الأمم المتحدة أكد من جهته، أن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين تصل إلى مستوى التعذيب.

وفي أوائل كانون الأول/ ديسمبر، كان أيمن لباد يشعر بالبرد وهو مجرد من ملابسه ومحاط بالجنود الإسرائيليين الذين يحملون بنادق هجومية من طراز M16، جاثيًا على ركبتيه من بين عشرات الرجال والأولاد الفلسطينيين الذين أُجبروا على إخلاء منازلهم شمال غزة.

وأظهرت مقاطع الفيديو آنذاك المعتقلين مصطفين، بينما يصرخ جندي إسرائيلي عليهم "نحن نحتل غزة بأكملها، هل هذا ما تريدون؟ هل تريدون حماس معكم؟ لا تقولوا لي أنكم لستم من حماس".

وهتف أحد المعتقلين معترضًا "أنا مجرد عامل مياومة"، (يتقاضى الأجر حسب الأيام التي يعمل بها).