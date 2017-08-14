قرقاش: أمام قطر فرصة بالعودة للمطالب الـ13 كإطار للتفاوض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الاثنين، إن أمام قطر فرصة للخروج من هذه المتاهة وهذا النفق المظلم بالعودة للمنطق والواقع، على أساس المطالب الـ13 كإطار للتفاوض والإقرار بأن الحل في الرياض.

واعتبر قرقاش في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر” أن شعارات السيادة التي رفعتها قطر في بداية الأزمة الخليجية زائفة وهزيلة، قائلا “شعارات السيادة التي رفعت زيفاً في بداية الأزمة أطلالها هزيلة في خضم تنازل عن كل صورها، سريع ومنحدر، كم تمنيت إدارة أعقل للأزمة في الدوحة“.

ووصف الوزير الإماراتي الموقف القطري بالمكابر، خصوصا حين “يتهم الإمارات بتصدر الحملة ضده ويفتح جبهات وجبهات مع السعودية، ويرى أن تقويضه لأمن البحرين ومصر حق طبيعي، منطق اللامنطق”.

ومضى إلى القول “إذا كانت الإمارات المحرضة فلم تسييّس الحج؟ والتغطية الخبيثة لأحداث العوامية؟ والاستدارة المخزية في ملف اليمن؟ موقف متخبط بعيد عن المنطق”.

وفي تغريدة أخرى قال قرقاش إن “التحرك القطري في يأسه يحرق جسوره مع محيطه، وبرغم ضجيجه يرمي في خيبته كل أوراقه أملا في تدخل خارجي يمكّن الوساطة، تخبط لا يبشر بتقصير الأزمة”.