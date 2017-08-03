السفارة الكويتية في بريطانيا تحذر مواطنيها من اعتداءات اللصوص

دعت سفارة الكويت في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في بريطانيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تزايد عمليات الاعتداء بالمواد السائلة ومن ضمنها الأسيد الحارق بغرض السرقة.

وحثت السفارة الكويتية، في بيان، مواطنيها على تجنب السير في الأزقة والأماكن المظلمة القريبة من الأماكن السياحية في لندن والتي تستغلها مجموعات من اللصوص المحترفين لتنفيذ اعتداءاتها.

كما دعت إلى تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تفادياً لسرقتها أو التعرض لاعتداء جسدي في محاولة لسرقتها، مناشدة الإسراع في إبلاغ الشرطة والتواصل مع السفارة في حال التعرض لأي اعتداء.

وسجلت الشرطة البريطانية في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا ومقلقا في حوادث الاعتداء بالمواد السائلة الحارقة التي تسببت في تشويه وجوه عدد من الضحايا ولاسيما في ضواحي ووسط العاصمة لندن.

ويوم أمس الاربعاء، حذرت السفارة السعودية في لندن مواطنيها المتواجدين في العاصمة البريطانية من التعرض لمثل هذه الهجمات.