الحريري يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أجرى مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل سعد الحريري الذي يزور البلاد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى ”جائحة كوفيد – 19“ وسبل احتواء آثارها.

وأضافت الوكالة: ”اطلع الشيخ محمد بن زايد من سعد الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة“.

وأشارت إلى أن ولي عهد أبوظبي أعرب للحريري عن تمنياته بالنجاح في تأليف حكومة تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات، مؤكدا وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني.

وتابعت الوكالة: ”من جانبه قدم الحريري التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمن مواقف الإمارات المساندة للبنان“.