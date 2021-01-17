سعد الحريري ينفي صلته بمركز يحمل اسم والده نشر مقالا يهاجم السعودية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، صلته بمركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، والذي نشر مقالًا مؤخرًا يهاجم السعودية.

وقال المكتب في تغريدة على ”تويتر“، إن مواقع إعلامية“تداولت مقالًا للسيدين مايكل أيزنر، وجاك ستيل(Michael Eisner & Jack Steele)، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها“.

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:

تداولت مواقع إعلامية مقالًا للسيدين مايكل أيزنر، وجاك ستيل(Michael Eisner & Jack Steele)، نشره مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط في واشنطن، يتعرض فيه للمملكة العربية السعودية وقيادتها. (١/٢) — Saad Hariri (@saadhariri) January 17, 2021

وأكد المكتب أنه“لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالمركز، وهو يأسف شديد الأسف لتحميل اسم الرئيس الشهيد أي إساءة للمملكة وقيادتها، وقد تسلمنا منه أمانة الوفاء للمملكة وشعبها، وتاريخنا مشهود في هذا المجال، ولن تشوهه الافتراءات“.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد تم افتتاح مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في واشنطن بتمويل من قبل بهاء الحريري.

ويقدم المركز نفسه، على أنه مركز بحثي ضمن برامج المجلس الأطلنطي في واشنطن، ويهتم بمتابعة التطورات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، في الإقليم.