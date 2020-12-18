جيروزاليم بوست: واشنطن ترفض تبادل معلومات استخبارية مع قطر بسبب تقاربها مع إيران

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة رفضت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع قطر؛ نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه الدوحة للنظام الإيراني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن قطر سارعت إلى إطلاق مهمة دبلوماسية مزدوجة لتعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا، في محاولة لاستباق أي اتفاق للمصالحة الخليجية.

وأضافت: ”قدّم نائب البرلمان البريطاني إيان بيزلي جونيور تقريرا صادما، الأسبوع الماضي، خلال إحدى جلسات مجلس العموم، وقال إن الحكومة الأمريكية لا تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قطر، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة؛ لأن الدولة الخليجية متحالفة مع إيران“.

وأشار بيزلي إلى أنه اطلع على بعض التقارير الخاصة باغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، والتي أشارت إلى وجود روابط بين إيران وقطر وجماعة الإخوان المسلمين في بعض الأنشطة التي تحدث في الخليج.

ونقل عن تقرير لمنظمة ”كورنرستون جلوبال أسوشيتس“، التي تتخذ من لندن مقرا لها، قولها إن قطر سوف تتعهد بأنها لن تسمح للولايات المتحدة بشنّ هجوم عسكري على إيران انطلاقا من أراضيها.

من جانبها، قالت نتالي غولت، السناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن هذا يبدو أمرا منطقيا، حيث كانت قطر تعلم مسبقا بالهجوم الإيراني الذي ضرب سفينة أمريكية في الخليج، منذ عدة أشهر.

وأضافت غولت بقولها: ”لدي شكوك كبيرة، لا يمكن أن نثق في قطر طالما أنها تدعم أسوأ أعدائنا، الإخوان المسلمين وإيران، أي مصالحة من جانب قطر مع مجلس التعاون الخليجي ستكون نفاقا قصير الأجل“.

ونقلت الصحيفة عن تقرير ”كورنرستون جلوبال أسوشيتس“ قوله، إنه بناء على مصادر دبلوماسية غربية وخليجية، فإن قطر ليست مهتمة بالمصالحة مع الرباعي العربي، وإن النظام القطري حسم موقفه بأن مصالحه تكمن في استمرار تعزيز علاقاته مع نظامي تركيا وإيران.

ورأى التقرير البريطاني أن أي مصالحة خليجية سوف تكون قصيرة الأجل، ومن المستبعد أن تؤدي إلى توقف قطر عن مواصلة سياساتها المعادية لجيرانها.