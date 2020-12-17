مستشار ملك البحرين: اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده اعتادت من قطر ”المؤامرات المكشوفة، و التزوير الصريح على مر العقود“، إلا أنه ليس لديها ما هو أهم من سلامة مواطنيها.

وتأتي تصريحات آل خليفة، التي نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تعليقًا على قيام دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية مؤخرًا بتوقيف زورقين تابعين ل‍خفر السواحل في البحرين.

وقال آل خليفة:“أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة، و أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة و الصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم، أو خطفهم و مصادرة قواربهم، وقطع أرزاقهم“.

أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة، و أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم و قتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم . (1) — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 17, 2020

وأضاف:“اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة، و التزوير الصريح على مر العقود، إلا أنه ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم و أرزاقهم. و هي مسألة نأخذها بأقصى الجدية، و على قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل“.