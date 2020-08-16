امرأة تحطم تماثيل هندوسية في البحرين (فيديو)

ظهرت امرأة في مقطع فيديو وهي تقوم بتحطيم وإتلاف مجسمات لثماثيل هندوسية بأحد المحال التجارية في البحرين، قائلة إن ”هذا بلد مسلم وهذه المجسمات كفر“.

وبحسب الفيديو المتداول، خاطبت المرأة عاملا في المحل التجاري، قائلة ”هذه ديرة حمد بن عيسى“، في إشارة إلى ملك البحرين، مضيفة ”هل يرضى حمد بن عيسى بهذا؟“.

امرأة بحرينية تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل بعد تكسيرها لتماثيل بوذية في البحرين by @mhamazni pic.twitter.com/vBDgJLnfYE — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) August 16, 2020

إزاء ذلك، أكد حساب وزارة الداخلية البحرينية على ”تويتر“، أن ”شرطة المنامة استدعت المرأة للتحقيق إثر إتلافها وتحطيمها عمدا بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات“.