صفاء الهاشم تخسر مقعدها في مجلس الأمة الكويتي

خسرت النائبة الكويتية المثيرة للجدل صفاء الهاشم، على ما يبدو، مقعدها في مجلس الأمة، بحسب مؤشرات أولية لنتائج الدائرة الثالثة.

واشتهرت صفاء الهاشم خارج الكويت بمواقفها ضد الوافدين، خاصة المصريين، لدرجة تم فيها رفع قضية في مصر ضد الهاشم بتهمة الإساءة لمصر والمصريين.

وتنافست صفاء الهاشم في الدائرة الثالثة غير أنها لم تحصل على عدد أصوات يؤهلها لدخول قائمة الفائزين.

وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات الكوتية بنحو 60%، وهي نسبة مرتفعة نسبيا في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

ومن النتائج البارزة أيضا فوز رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الذي أعيد انتخابه مرة أخرى.