فجر السعيد تحتفل بخسارة صفاء الهاشم مقعدها بمجلس الأمة الكويتي (فيديو)

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إنها ”احتفلت“ بخروج صفاء الهاشم من السباق الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي.

وأضافت السعيد في لقاء تلفزيوني ”للأمانة الوافدين كانوا يدعون عليها أمام عيني، ولن نفتقدها، وأنا أخبرتها أكثر من مرة بأنها الوحيدة التي لن تخسر .. عندها منصة على تويتر وإنستغرام قوية، وتحب الطبخ، والطبخ سوق رائجة“.

وتابعت ”أنا لو بطلت سياسية أبلج أطبخ لأن كل المتابعين يحبون الطبخ، وصفاء أستاذة طبخ ومتعلمة الطبخ الإيطالي، وهي تحب تطبخ بإيدها، وهي الوحيدة لم تخسر سواء كانت نائب أو لا، ففي النهاية لابد وأن تكون مؤثرًا“.

وأشارت إلى أن ”أم عبد العزيز قالتلي أنا بطبخ بس ما شوفتلها غير جبن وخبز، روحت أنا وصديقة عندها وقدمت جبن وخبز“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2759245134300358&id=2233261003565443

وخسرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم مقعدها بحسب مؤشرات النتائج الأولية للدائرة الثالثة التي تنافست فيها للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الأمة، وبفارق كبير عن المنافسين.

ولم يشفع للهاشم على ما يبدو خطابها ”الشعبوي“ المعادي للوافدين.

واشتهرت صفاء عبدالرحمن الهاشم منذ انتخابها نائبة العام 2012، بتعليقاتها المثيرة للجدل واستجواباتها للوزراء، وجدالاتها مع زملائها النواب.