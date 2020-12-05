5 ديسمبر

مشاركة نسائية لافتة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (صور وفيديو)‎

مشاركة نسائية لافتة في انتخابات مجل...

شهدت الانتخابات النيابية في الكويت اليوم السبت، إقبالا لافتا للنساء في مختلف الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهن رغم الأجواء الماطرة التي سادت مناطق مختلفة من

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

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شهدت الانتخابات النيابية في الكويت اليوم السبت، إقبالا لافتا للنساء في مختلف الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهن رغم الأجواء الماطرة التي سادت مناطق مختلفة من البلاد.

وهذه أول انتخابات نيابية في عهد الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد الجديد.

وتوجهت حشود كبيرة من النساء منذ بدء عملية الاقتراع صباح السبت إلى المراكز المحددة مسبقا، وفق مجموعات منظمة والتزام بالاشتراطات الصحية التي فرضتها السلطات إثر جائحة كورونا.

ووثقت كاميرات وسائل الإعلام التي غطت عملية الاقتراع الحضور النسائي في الدوائر الخمسة، الذي عكس دور المرأة الكويتية باختيار ممثليها في قاعة عبد الله السالم، والمشاركة في الحياة السياسية في بلد منح ولا يزال يسعى لمنح المرأة مختلف حقوقها سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية، للحصول على المساواة مع الرجل.

ومن بين الصور اللافتة التي تداولتها الحسابات الإخبارية وأثنى عليها الكويتيون مشاركة حشد كبير من النساء في الانتخابات، والوقوف في طوابير منظمة حتى ساعات المساء قبيل إغلاق مراكز الاقتراع.

ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 326 مرشحا ومرشحة، بينهم 29 امرأة، ومنهم 43 نائبا من مجلس 2016، وهو أول مجلس تتم مدته الدستورية كاملة منذ 21 عاما.

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ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفا و694 مواطنا ومواطنة، بينهم 273940 من الذكور، و293754 من الإناث، موزعون على مجموع الدوائر الانتخابية، وذلك في الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها، بينما ظلت بعض صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز الانتخابية.

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