الكويت.. إحالة مدير أمن الدولة المتهم بتسجيلات التجسس إلى التقاعد

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد طلال الصقر إلى التقاعد، بعد عدة أيام من إيقافه عن العمل برفقة ضباط آخرين بجهاز أمن الدولة لاتهامهم بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ ”تسريبات أمن الدولة“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية القرار الوزاري الذي تضمن إحالة الصقر إلى التقاعد ومنحه رتبة لواء وحساب تقاعده على هذا الأساس.

عاجل- #وزير_الداخلية يحيل مدير #أمن_الدولة إلى التقاعد • اعتباراً من نهاية يوم 25 أغسطس https://t.co/dgZooQ0977 — القبس الإلكتروني (@alqabas) August 25, 2020

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة الماضي إيقاف الصقر وسبعة ضباط آخرين عن العمل، بعد إصدار وزير الداخلية أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.

وبدأت قضية التسجيلات أو ما أطلق عليها إعلاميا بـ ”تسريبات جنوب السرة“ نسبة للحساب الإلكتروني الذي نشرها، مساء الخميس الماضي، لتتصدر الاهتمام الرسمي والشعبي على مدى الأيام القليلة الماضية، وصل إلى حد تدخل نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وأحالت وزارة الداخلية هذه التسجيلات إلى النيابة العامة الإثنين الماضي للتحقيق فيها بعد أن طالت الاتهامات مسؤولين وضباطا في جهاز أمن الدولة، وفقا للتسجيلات المصورة التي تم تداولها على نطاق واسع.

وزاد قرار إحالة الصقر للتقاعد، من حدة الانتقاد لوزير الداخلية الذي تعرض بسبب هذه التسجيلات لانتقادات لاذعة وصلت لحد المطالبة بإقالته من منصبه وعدم منحه الثقة بجلسة التصويت على طلب طرح الثقة في البرلمان المقررة اليوم الأربعاء.

ماذا يعني استهتار وزير الداخلية بقوانين الدولة هل يكافأ بالترقية ويحال للتقاعد من هو محال للنيابة ،إن هذا الفعل كشف الأقنعة أكثر وأصبحنا نشاهد مؤسسات الدولة تدار بعيده عن القانون والدستور والمصلحة العليا للبلاد !!! — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) August 25, 2020