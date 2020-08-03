الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسنا ملحوظا

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الاثنين، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "تشهد تحسنا ملحوظا". وغرد الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي على ”تويتر“: "طمأن سمو