الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد تشهد تحسنا ملحوظا

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الإثنين، أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ”تشهد تحسنا ملحوظا“.
وغرد الحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي على ”تويتر“: ”طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تشهد تحسنا ملحوظا بحمد الله وفضله، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم“.
طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله، كما نقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 3, 2020
وأضاف الحساب الرسمي: ”وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالما معافى في القريب العاجل بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي“.
وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالماً معافى في القريب العاجل بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي
— مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) August 3, 2020
وكان أمير الكويت (91 عاما) قد وصل إلى الولايات المتحدة في 23 تموز/يوليو الماضي؛ لاستكمال العلاج، بعد أيام من الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لم تكشف طبيعتها.