66528 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقما قياسيا جديدا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الى 134,729.

وغير بعيد، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295268 حالة إصابة و34730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.