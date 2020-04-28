سلطنة عمان تخفف القيود على بعض الأنشطة التجارية

أعلنت اللجنة العليا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات الرامية للتخفيف من التقييد؛ بسبب ما تشهده البلاد من انتشار لفيروس كورونا.

وقالت اللجنة إنها قررت إعادة فتح عدد محدود من الشركات التجارية، بما في ذلك الصرافة، في الوقت الذي تحركت فيه بعض دول الخليج العربية لتخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفق وسائل إعلام حكومية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن إصلاح السيارات وقطع غيار قوارب الصيد ومتاجر بيع السلع الإلكترونية هي من بين المتاجر التي يمكنها استئناف نشاطها.

اللجنة العليا تصدر في اجتماعها اليوم القرارات التالية :#خليك_بالبيت pic.twitter.com/5CPTCY1S3m — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 28, 2020

وخففت بعض دول الخليج الست التي تجاوز فيها عدد الإصابات 50 ألفًا، منها ما يزيد على 280 حالة وفاة، من حظر التجوال تزامنًا مع بدء شهر رمضان الجمعة الماضية.

وفي دولة الإمارات، سمحت دبي يوم الجمعة بفتح مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، على ألا يتجاوز حجم روادها 30 % من سعتها، وأصدرت تعليمات للناس بارتداء الكمامات أثناء خروجهم من منازلهم أو وجودهم في أماكن عامة.

وأصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إرشادات للمراكز التجارية استعدادًا لاستئناف أعمالها، منها خضوع العاملين فيها لفحوص كوفيد-19 وتركيب ماسحات ضوئية حرارية، لكنها لم تضع جدولًا زمنيًا لتنفيذ ذلك.

وجرى ربط حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة الخليج في البداية بالسفر، لكن الدول زادت من اختباراتها بعد تسجيل عدد متزايد من الإصابات بين العمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في أماكن ضيقة.