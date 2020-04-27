ما علاقة السعودية بإيقاف برنامج "سواعد الإخاء" في الكويت؟

أعلن الداعية الكويتي عبد الله الشريكة عن إيقاف عرض البرنامج الدعوي الشهير "سواعد الإخاء" بموسمه الثامن على قناة المجلس المحلية تضامنا ودفاعا عن السعودية.

وقال الشريكة في تغريدة عبر حسابه في تويتر "إنه تم إيقاف عرض البرنامج ولن يُسمح لأي شخص يعادي السعودية بالظهور على القنوات الرسمية الكويتية"، مضيفا أن "أي خطأ غير مقصود يقع في ذلك سيتم تداركه بعون الله تعالى. جزى الله كل من سعى في هذا خير الجزاء".

ويُعتبر برنامج سواعد الإخاء من أشهر البرامج الدعوية حيث بدأ عرضه منذ عام 2013، وشارك فيه نخبة من كبار علماء العالم الإسلامي أبرزهم الشيخ عمر عبد الكافي ومحمد راتب النابلسي وعائض القرني وآخرون، وحقق خلال الأعوام الماضية جماهيرية عالية في العالم العربي.

يشار إلى أن البرنامج الذي لم يذكر الداعية الشريكة تفاصيل وملابسات إيقافه، كان من أبرز ضيوفه بالمواسم الأولى الداعية سلمان العودة وعلي العمري اللذان يقبعان في السجون السعودية منذ عام 2017 إلى جانب دعاة آخرين بتهم تتعلق بالانتماء والعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يتطرق حساب البرنامج في "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 30 ألف متابع إلى قضية إيقافه التي ذكرها الداعية الكويتي.

وكان الحساب قد أشار في وقت سابق إلى القنوات التي ستعرض البرنامج وهي 31 قناة من بينها قناة المجلس الكويتية التي لم تتطرق بدورها إلى قضية إيقاف البرنامج.

القنوات التي ستعرض برنامج #سواعد_الاخاء_8 في شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/sFXlBoZk96 — سواعد الإخاء (@Sawaed2013) April 21, 2020

وقوبلت تغريدة الدكتور الشريكة بتفاعل مئات النشطاء في الكويت والسعودية الذين أعربوا عن شكرهم لإيقاف البرنامج مؤكدين على عمق ومتانة العلاقات بين الكويت والسعودية على الصعيدين الرسمي والشعبي.

وبالرغم من عدم التمكن من التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب التعليق الرسمي من إدارة القناة والبرنامج حول هذه القضية، فإن ذلك لم يمنع الجدل حول البرنامج خلال اليومين الماضيين واتهام جهات تابعة للإخوان المسلمين بدعمه.

وكان الداعية السعودي وجب بن علي العتيبي من بين المنتقدين للبرنامج محذرا منه حيث قال "نصيحة لوجه الله احذروا وحذروا من برنامج #سواعد_الإخاء الإخواني فإنه يروج لـ #الاخوان_المسلمين ويلمع رموزهم ويمرر أفكارهم. لا تثقوا في كل من خرج فيه كائناً من كان ﴿ هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنّى يُؤفَكونَ﴾".

نصيحة لوجه الله

احذروا وحذروا من برنامج #سواعد_الإخاء الإخواني فإنه يروج لـ #الاخوان_المسلمين

ويلمع رموزهم ويمرر أفكارهم.

لا تثقوا في كل من خرج فيه كائناً من كان

﴿ هُمُ العَدُوُّ فَاحذَرهُم قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنّى يُؤفَكونَ﴾. — وجب بن علي العتيبي (@wajab92) April 26, 2020

وطالب الإعلامي عبد الله ضحوي العنزي التلفزيون الكويتي بعدم استضافة من وصفهم بـ "مشايخ الإخوان والثورات" لتجنب التعلق بهم واستبدالهم بدعاة آخرين لهم جماهيرية في الكويت ومن أصحاب العلم الموثوق.

#سواعد_الاخاء_٨

نتمنى مشاهدة المشايخ فلاح اسماعيل مندكار وعثمان الخميس وسالم الطويل وحمد العثمان وفيحان الجرمان وعبدالله الشريكة وفرج المرجي ودغش العجمي في تلفزيون الكويت الكثير يثق في علمهم ، نتمنى عدم استضافة مشايخ الأخوان مشايخ الثورات حتى لا يتعلق بهم احد...@mohd_n_aljabri — 🇰🇼عبدالله ضحوي العنزي (@abdullahal3nizy) April 26, 2020

وقال ناشط آخر وهو سعد الحويلة "إن هذا البرنامج يحتوي على ضلالات خطيرة وبدع" وذلك عقب نشر مقتطفات من البرنامج للدكتور محمد راتب النابلسي قال فيها "إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام طالب عند فتح مكة بنصب خيمة له عند قبر السيدة خديجة وقام بوضع لواء النصر عند القبر"، وهو حديث استنكره عدد من الدعاة والنشطاء.

#سواعد_الاخاء_٨ هذا البرنامج الخبيث لا أدري من لعب بمسؤولين قناة المجلس لبثه،هذا البرنامج يحتوي على ضلالات كثيرة وخطيرة،وفيها أشخاص حزبيون أهل بدع وضلال،،ولله الحمد أن تم إيقاف بث البرنامج. وهنا رد من شيخنا سالم بن سعد الطويل حفظه الله على #محمد_راتب_النابلسي وضلاله المبين pic.twitter.com/ppS96s1ewm — سعد الحويلة ⚖️ (@saadflsaadfl123) April 26, 2020

إن مايطرح في برنامج ( سواعد الإخاء) فيه خلط بين الغث والسمين بل جلّه عجين وطين وخرافات صوفية لا فائدة منها،والعجب أن قناة المجلس الكويتية تبثه مع أن عددا من المشاركين فيه لهم مواقف سيئة مع حكومات الخليج، وقد حذرنا السلف قديما فقالوا :

(إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم) — داود العسعوسي (@alasoosy) April 26, 2020

وتنوعت الأسماء التي شاركت بالبرنامج بمواسمه الثمانية حيث غابت شخصيات بارزة عن المواسم الأخيرة كالداعية عائض القرني ومحمد العريفي وسلمان العودة، في حين شارك في هذا الموسم 14 ضيفاً منهم الدكتور أيوب الأيوب والدكتور أمجد قورشة فضلاً عن الدكتور النابلسي وعمر عبد الكافي وآخرين.