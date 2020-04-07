بتهمة الإساءة للسعودية.. إحالة المحامي الكويتي هاني حسين إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت المحامي الشهير هاني حسين إلى محكمة الجنايات، على ذمة قضية أمن دولة اتُهم فيها منذ قرابة شهر ونصف الشهر، وأحيل على إثرها إلى السجن المركزي.

وتتعلق قضية المحامي حسين بتهمتين: الأولى إشاعة أخبار كاذبة عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والثانية قضية إساءة للسعودية.

وضبطت الأجهزة الأمنية المحامي حسين في 20 شباط/ فبراير الماضي أثناء عودته من مكتبه إلى المنزل، ليتم بعدها إصدار أوامر بسجنه على ذمة القضية للتحقيق.

وسبق أن تطرق المحامي هاني حسين قبل سجنه إلى مناقشة قضايا حساسة في الكويت، عبر تغريدة على حسابه في ”تويتر“، كان آخرها انتقاده طريقة عرض وتقديم مقترحات قانون العفو الشامل داخل مجلس الأمة.