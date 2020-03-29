محمد بن زايد يبحث مع البابا فرانسيس جهود مواجهة ”كورونا“

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع البابا فرانسيس، تطورات انتشار فيروس كورونا، وأهمية تعزيز التضامن العالمي في مواجهته والتعامل مع تداعياته، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقال ”محمد بن زايد“ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“:“بحثت هاتفيًا مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ (وثيقة الإخوة الإنسانية)على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا، وأهمية التضامن العالمي في مكافحته“.

بحثت هاتفياً مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، تجسيد مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية"على أرض الواقع، وتطورات انتشار فيروس كورونا وأهمية التضامن العالمي في مكافحته. نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف.ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 29, 2020

وتابع ”نُقدّر دعوة البابا للوحدة العالمية، والتآزر خلال هذه الظروف“، مضيفًا:“ستبقى دولة الإمارات جسر الخير والسلام والعون لشعوب العالم“.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات، أعرب البابا فرانسيس من جانبه، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، مثمنًا مبادرات دولة الإمارات الإنسانية ومواقفها النبيلة خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء كورونا.

وأكدت ”وام“، أن الجانبين شددا على أن ”العالم يمر بظروف عصيبة أصبح خلالها في أشد الحاجة إلى التعاون والتضامن والتكاتف الإنساني، وتوحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الوباء وإنقاذ البشرية من تداعياته“، وأكدا على ”ضرورة إعلاء القيم الإنسانية في التعامل مع هذا التحدي العالمي المشترك بروح التآخي والتآلف والمبادرة إلى مد يد العون ومساعدة الآخرين من أفراد ومجتمعات ودول“.