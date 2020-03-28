محمد بن زايد يبحث مع السيسي جهود مكافحة ”كورونا“

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال ”بن زايد“ في تغريدة عبر تويتر: ”بحثت مع أخي عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الشقيقة.. العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيزها وأهم القضايا والتطورات الحالية وبشكل خاص الجهود المشتركة في مكافحة انتشار فيروس “ كورونا “ وآليات التعاون والتنسيق الثنائي لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه”.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 576 حالة، بعد تسجيل 40 حالة جديدة تضمنت 39 مصريًا.