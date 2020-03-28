مصر.. إغلاق جميع الشواطئ أمام الزائرين للحد من كورونا‎

أعلنت مصر اليوم السبت، عن إغلاق جميع الشواطئ أمام الزائرين لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن القرار جاء بناء على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ، خاصة بمصيفي العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى في المحافظات.

كما وجه الوزير، المحافظين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديري الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع في الأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة، لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار كورونا والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة، تظهر استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.