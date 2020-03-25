بينهم خادمات هاربات.. الكويت تُبعد مئات الفلبينيين على نفقتها

يستعد 300 وافد فلبيني بينهم عاملات هاربات لمغادرة الأراضي الكويتية، اليوم الأربعاء، عقب قبول بلادهم استقبالهم، مع تقديم شهادة صحية (PCR) تثبت سلامتهم من فيروس ”كورونا“ الجديد الذي اجتاح معظم دول العالم.

ونقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية، ”فإن المغادرين بينهم 41 عاملة هاربة في السفارة الفلبينية، و91 فلبينيًا ممن يقيمون بطريقة غير شرعية، إضافة إلى 167 آخرين معظمهم نساء، تم ترحيلهم من مركز الإبعاد“.

وكشفت الصحيفة ”أنه تم ترتيب الرحلة بتعاون وتنسيق بين الحكومة الكويتية والسفارة الفلبينية ومنظمة بولو أووا، وتكفُّل الحكومة بتحمل نفقات سفر جميع المغادرين“.

وشهدت العلاقات الكويتية الفلبينية خلال العامين الماضيين تصعيدًا لافتًا عقب مقتل الخادمة جانيلين فيلافيند، التي توفيت في الكويت نهاية العام 2019، وتسببت وفاتها بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى البلد الخليجي، تم بعدهما رفع الحظر بعد توقيع اتفاقيات خاصة بالعمالة، كانت الاتفاقية الأخيرة في منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي.