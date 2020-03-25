كلية لندن الجامعية: مريض ”كورونا“ واحد يستطيع عدوى 59 ألف شخص‎‎

منذ بداية ظهوره، أثار فيروس كورونا ذعرا كبيرا على مستوى العالم، بسبب سرعة انتشاره التي تعد أمرا محيرا ومخيفا أيضا.

وخلال الفترة الأخيرة، تكشفت الكثير من الحقائق بشأن فيروس كورونا المستجد، وقد كشف أخصائي بريطاني مؤخرا حقيقة صادمة بشأن سرعة انتشار الفيروس.

ووفق ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف البروفيسور هيو مونتغمري أستاذ طب العناية المركزة في كلية لندن الجامعية، مفاجأة صادمة، وهي أن فيروس كورونا يمكنه الانتقال من فرد واحد إلى 59 ألفا آخرين.

وخلال لقائه بأحد البرامج على قناة Channel 4 البريطانية، تابع البروفيسور موضحا أن سرعة انتشار فيروس كورونا أضعاف سرعة انتشار الإنفلونزا، كما قال إنه بالمقارنة، فالإنفلونزا تنتقل لما يبلغ متوسطه 14 فردا.

ويأتي كشف البروفيسور هيو بعدما شهدت بريطانيا تفشي الفيروس بشراسة في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 422 شخصا وسط 8 آلاف إصابة.

ووسط تفشي الفيروس بشراسة، حث البروفيسور على أهمية اتباع النصائح بالتزام البقاء في المنزل وتجنب التجمعات وأهمية التعقيم وغيره من خطوات لازمة لمحاربة الفيروس وتقليل معدلات الإصابة به.