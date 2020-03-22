الإمارات تقرر إغلاق مراكز التسوق لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

قررت وزارة الصحة الإماراتية و“ الوطنية للطوارئ والأزمات“، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.

و يستثني من القرار في أسواق الأسماك و الخضار و اللحوم، التعامل مع شركات التوريد و البيع بالجملة، كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية ”الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت“ والصيدليات، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الإماراتية ”وام“.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، اتخذت قرارا السبت بإغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمسابح والصالات الرياضية ودور السينما، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.