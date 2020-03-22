أمير الكويت يطالب بالاستعداد لكافة الاحتمالات في مواجهة ”كورونا“

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، باستنفار أجهزة الدولة وإمكانياتها لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشيخ صباح الأحمد، في كلمة وجهها للمواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (كونا) مساء الأحد: ”وجهنا بعدم ادخار أي جد أو مال والحرص على المكاشفة والشفافية في صور التعامل مع هذا الوباء العالمي كافة“.

وأكد ”أهمية التأكید على اعتماد الاعتبارات الصحیة لتكون أساسا في إجراءات منع انتشار الوباء وعدم الالتفات إلى أي ضغوط أو مجاملات محلیة أو خارجیة في ھذا الشأن“.

وتابع: ”إننا نواجه الیوم أزمة صحیة عالمیة عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نھایة لھا، ما یستوجب الاستعداد للاحتمالات كافة“، مؤكدا أن ”المواجھة الفعالة لھذا الوباء تتطلب فزعة كویتیة عامة واستجابة وطنیة شاملة ووعیا كاملا وتعاونا جادا“.

وقال: ”نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس وھي معركة تستوجب الالتزام الجاد بتعلیمات السلطات الصحیة وأھمھا تجنب التجمعات وأسباب العدوى“.

كما دعا السلطات المعنیة إلى ”اتخاذ كل ما یتطلبه الأمر من تدابیر لضمان التطبیق الكامل للإجراءات الصحیة“، لافتا إلى أن ”الجمیع أدرك كفایة ووفرة المخزون الغذائي والتمویني في البلاد، وھنا یجدر التنبیه إلى أن توفر ھذه المواد لا یبرر الإسراف والتبذیر بل یستوجب الترشید والتوفیر“.

وتابع قائلا: ”إننا في ھذه المرحلة الدقیقة نركز على احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولویة قصوى تتعدى كل الاھتمامات ولا تلغیھا ما یستوجب المبادرة إلى دراسة التداعیات والآثار الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائیة التي تمت مؤخرا بھدف إیجاد المعالجات اللازمة لكل منھا وتجنب آثارھا السلبیة أو التخفیف منھا“.