 أمير الكويت يأمر بتعويض عائلة العتيبي المنكوبة جراء حريق صباح الأحمد – إرم نيوز‬‎

أمير الكويت يأمر بتعويض عائلة العتيبي المنكوبة جراء حريق صباح الأحمد

أمير الكويت يأمر بتعويض عائلة العتيبي المنكوبة جراء حريق صباح الأحمد

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتخصيص منزل مؤقت لعائلة سلطان نهار العتيبي التي فقدت ثمانية من أطفالها في حريق هائل اندلع يوم السبت بمنزلهم في منطقة صباح الأحمد.

وكذلك أمر الشيخ صباح بإصلاح منزل العائلة الذي احترق بشكل كبير وأدى إلى وفاة الأطفال الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و 8 أشهر، فيما أصيب أربعة آخرون من أشقائهم.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح هذه الأوامر عن الشيخ صباح، مقدماً له الشكر على هذه اللفتة الإنسانية بمواساة العائلة المنكوبة.

وقدَم الشيخ صباح في وقت سابق التعازي لعائلة الأطفال الذين تم تشييع جثامينهم عصر الأحد وسط حضور حشد غفير من المشيعين الذين تعاطفوا مع الفاجعة التي حلَت بهذه الأسرة.

ووقع الحريق المروِع مساء السبت داخل منزل العائلة المنكوبة ليتسبب بمصرع الأطفال الثمانية في حين نجا أربعة آخرون من مصير أشقائهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج في حالة حرجة نتيجة الحريق الغامض الذي لم تتبين أسبابه وملابساته حتى اللحظة.

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