أمير الكويت يأمر بتعويض عائلة العتيبي المنكوبة جراء حريق صباح الأحمد

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتخصيص منزل مؤقت لعائلة سلطان نهار العتيبي التي فقدت ثمانية من أطفالها في حريق هائل اندلع يوم السبت بمنزلهم في منطقة صباح الأحمد.

وكذلك أمر الشيخ صباح بإصلاح منزل العائلة الذي احترق بشكل كبير وأدى إلى وفاة الأطفال الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و 8 أشهر، فيما أصيب أربعة آخرون من أشقائهم.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح هذه الأوامر عن الشيخ صباح، مقدماً له الشكر على هذه اللفتة الإنسانية بمواساة العائلة المنكوبة.

بناء على توجيهات سيدي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، سيتم تخصيص منزل مؤقت للأخ سلطان نهار العتيبي وأسرته واصلاح منزله الذي تعرض للحريق. نشكر لسموه رعاه الله لفتته الأبوية وحرصه المستمر على أبناءه والوقوف بجانبهم والتخفيف عنهم. نسأل الله لهم الرحمه والمغفره. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) March 8, 2020

وقدَم الشيخ صباح في وقت سابق التعازي لعائلة الأطفال الذين تم تشييع جثامينهم عصر الأحد وسط حضور حشد غفير من المشيعين الذين تعاطفوا مع الفاجعة التي حلَت بهذه الأسرة.

ووقع الحريق المروِع مساء السبت داخل منزل العائلة المنكوبة ليتسبب بمصرع الأطفال الثمانية في حين نجا أربعة آخرون من مصير أشقائهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج في حالة حرجة نتيجة الحريق الغامض الذي لم تتبين أسبابه وملابساته حتى اللحظة.