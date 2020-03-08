أمير الكويت يعزي سلطان العتيبي بوفاة أبنائه الـ 8 في حريق صباح الأحمد

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قدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، العزاء إلى المواطن سلطان نهار العتيبي بوفاة أبنائه الثمانية في حريق منزله بمدينة صباح الأحمد. وبعث الشيخ صباح ببرقية التعزية عبر فيها للعتيبي ولكل أفراد أسرته عن تعازيه ومواساته بوفاة أولادهم بحادث الحريق المفجع الذي اندلع في منزله. وجاء في برقية التعزية أيضا ”أسأل المولى تعالى أن…