قطر توقف التأشيرات لـ4 دول أوروبية وتمنع دخول القادمين من السودان

أعلنت قطر، اليوم السبت، وقف منح تأشيرات الدخول لمواطني أربع دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ومنع دخول جميع القادمين من السودان، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونص بيان لمكتب الاتصال الحكومي على ”تعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من الدول الأوروبية الأربع اعتباراً من 15 مارس وحتى إشعار آخر“.

ويُستثنى من القرار، وفق البيان، مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم إخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

كما قررت أيضًا تعليق دخول البلاد مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين من السودان، سواء لحاملي التأشيرات أو حاملي تصاريح الإقامة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية في وقت سابق اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 337، عقب تسجيل 17 حالة جديدة.