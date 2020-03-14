قطر تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 337

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 337، عقب تسجيل 17 حالة جديدة.

‎‏‎وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”قنا“، إن ”الحالات الجديدة ترتبط بالتي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة، ممن هم في الحجر الصحي“.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 337.

والخميس، قررت السلطات إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، في إجراء احترازي ضد كورونا.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب ”كورونا“ أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.