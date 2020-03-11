هل تستثني الكويت الرئيس الفلبيني من حظر الدخول بسبب ”كورونا“؟

كشف الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، سلفادور بانيلو، عن وجود تنسيق بين حكومة بلاده والحكومة الكويتية، لبحث قرار إمكانية استثناء الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، من قرار الحظر الذي فرضته السلطات الكويتية على مواطني بضع دول منها الفلبين في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال ”إن الرئيس رودريغو دوتيرتي قد يُعفى من حظر السفر الذي فرضته الكويت على الطائرات القادمة من الفلبين عند زيارته المرتقبة للبلاد، وهناك تنسيق بين الحكومتين من أجل ذلك“، حسب ما نقلته عن صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضح بانيلو أنه ”من المرجح أن يتابع الرئيس الفلبيني زيارته للكويت، عقب إشارته في مؤتمر صحافي سابق إلى أنه سيزور الكويت، ويطالب حكومتها بإصدار عقوبة مشددة على قتلة الخادمة جانيلين فيلافندي التي توفت في نهاية العام 2019“.

وتسببت وفاة الخادمة فيلافندي بعودة التوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين، نتج عنه فرض الفلبين حظرا شاملا على إرسال عمالتها إلى الكويت في الـ15 من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يتم الاتفاق في منتصف شباط/ فبراير الماضي على رفع الحظر.

واتُهم عسكري وزوجته بالمسؤولية عن قتل الخادمة، حيث تم إيقافهما عقب العثور على آثار اعتداء على جسد الخادمة، لتبدأ محاكمتهم عن هذه الجريمة أمام محكمة الجنايات الكويتية.