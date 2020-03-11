الجيش الكويتي يعتزم إجلاء طلبته من مناطق كورونا

أعلن الجيش الكويتي، الأربعاء، عن عزمه إجلاء جميع طلبته الموجودين في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، وذلك عقب ساعات من إشارة تقرير محلي إلى وجود عساكر سعوديين منتسبين للجيش الكويتي عالقون في السعودية عقب إغلاق المنافذ البرية بين البلدين.

وقالت رئاسة الأركان في تغريدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ”إنه جار إتمام الإجراءات اللازمة لإجلاء طلبتنا في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد“.

تؤكد رئاسة الأركان العامة للجيش بانه جاري اتمام الإجراءات اللازمة لإجلاء طلبتها في المناطق الموبوءة بفيروس كورونا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد. pic.twitter.com/mb6fY8AqQg — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 11, 2020

وكشفت صحيفة ”الراي“ في وقت سابق نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن ”عشرات العساكر السعوديين ذهبوا لزيارة أسرهم في المملكة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن إغلاق المنافذ البرية حالَ دون عودتهم إلى البلاد؛ ما يستدعي النظر بوضعهم ووضع آلية خاصة للتعامل معهم“.

وتسبب إغلاق الحدود البرية بين البلدين بإرباك بعض الأعمال ليس فقط بالنسبة للجيش الكويتي إنما تعداه إلى موظفي المنطقة المشتركة بين البلدين الذين تم تعليق عملهم في الكويت بضعة أيام، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق لمرور العاملين بهذه المنطقة عبر المنافذ البرية.

ويأتي إغلاق الحدود البرية بين البلدين في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق فيروس كورونا الذي تسبب بحالة استنفار وتعليق لعدة جوانب في الحياة داخل الكويت عقب وصول عدد الإصابات إلى 72 حالة.