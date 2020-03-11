شرطة مكة توضح حقيقة فيديو صينية مشتبه بإصابتها بكورونا

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية شكوكا لدى ناشطين بكون المرأة التي ظهرت فيه مصابة بفيروس ”كورونا”، خاصة وأنها تحمل الجنسية الصينية.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا، مؤكدا أن المقطع المتداول يعود إلى مشاجرة وليس حالة مرضية.

وقال إن الدوريات الأمنية تلقت بلاغا عن مشاجرة بمحافظة جدة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية، نتيجة خلاف داخل أحد المحلات التجارية، ما تسبب بإصابة المقيم ونقله للمستشفى.

حاله اشتباه #كورونا في جده أمراه صينيه قبل لحضات الله يستر#ثوم_المطاعم pic.twitter.com/34sAWJvSoa — ابو سالم الشبواني (@z0UlwpddH7wB0Kx) March 10, 2020

وأظهر مقطع فيديو امرأة منهكة على الأرض وتسعل بين الحين والآخر، فيما سمع صوت أحد الأشخاص يطالب بإحضار ماء لها.

واتخذت السعودية على غرار دول عدة انتشر فيها فيروس ”كورونا“ إجراءات احترازية في محاولة للحد منه، بعد تسجيلها 21 حالة مؤكدة للإصابة.